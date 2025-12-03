TV: Arsenal besegrade Brentford – efter nytt mål av Merino

Arsenal fortsätter att vinna.

Under onsdagen ställdes man mot Brentford i Premier League.

Då stod Mikel Merino och Bukayo Saka för matchens två mål.

Foto: Bildbyrån

Efter 13 omgångar av Premier League återfanns Arsenal på en förstaplats i tabellen med 30 inspelade poäng. Elva placeringar nedanför befann sig Brentford med sina 19 poäng.

Idag ställdes de två klubbarna mot varandra på Emirates Stadium i London. Detta utan den svenske stjärnan Viktor Gyökeres på planen från start.

Istället för honom spelade Mikel Merino som ensam anfallare, vilket inte skulle visa sig vara en nackdel. Detta då det endast dröjde elva minuter innan han nådde högst på ett inlägg och nickade in matchens första mål – vilket var mittfältarens tredje i Premier League denna säsong.

Resultatet stod sig en lång tid i den andra halvleken innan Viktor Gyökeres byttes in med 84 minuter spelade. På tilläggstid skulle hans Arsenal utöka sin ledning genom Bukayo Saka och vinna matchen.

Det innebär att Arsenal fortsatt leder i Premier League. Just nu med fem poäng ner till Manchester City på andraplats.

Startelvor:

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Calafiori – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Merino, Martinelli.

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Pinnock, Van den Berg, Henry – Jensen, Yarmoliuk, Janelt – Schade, Ouattara.