TV: Arsenal tillbaka i serieledning

Arsenal är tillbaka i serieledning i Premier League.

Londonlaget besegrade Newcastle med 1–0 hemma på Emirates Stadium efter ett tidigt avgörande från Eberechi Eze.

Efter två raka förluster hade Arsenal tappat förstaplatsen i Premier League till Manchester City. Under lördagen svarade Mikel Artetas lag med tre viktiga poäng i toppstriden.

Hemmalaget fick en drömstart på matchen. Efter knappa tio minuter tog Eberechi Eze emot bollen utanför straffområdet och placerade in 1–0 bakom Nick Pope.

Viktor Gyökeres började återigen på bänken, men svensken tvingades in i spel redan efter dryga halvtimmen efter att Kai Havertz skadade sig och inte kunde fortsätt.

I den andra halvleken drabbades Arsenal av ännu ett skadeavbräck när målskytten Eze tvingades kliva av. Han ersattes då av Gabriel Martinelli.

Newcastle United tryckte på för en kvittering under slutminuterna och skapade flera möjligheter men Arsenal stod emot pressen och säkrade segern med 1–0.

I och med vinsten är Arsenal åter serieledare i Premier League.