Premier Leagues 25:e omgång avslutades med match mellan Tottenham Hotspur och Manchester United.

Med i hemmalagets startelva fanns både Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski.

Matchen startade vid 17.30.

Under söndagskvällen spelar Tottenham mot Manchester United i Premier League. Två lag som går igenom något av en kris, både på och utanför planen, under årets säsong och befinner sig i tabellens nedre skikt.



När lagen presenterade sina startelvor stod det klart att Ange Postecoglou valde att starta med både Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski. På bänken i bortalaget fanns Victor Nilsson Lindelöf.



***



I själva matchen var Manchester United närmast ett ledningsmål genom Rasmus Højlund som lossade från nära håll i den tionde minuten.



Därefter skulle dock hemmalaget glädja sina supportrar.



När matchuret visade 13 minuter testade Lucas Bergvall ett skott utanför boxen som räddades av André Onana. Returen gick ut till James Maddison som kunde rulla in 1-0 i öppen bur.

***



Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Danso, Davies, Spence – Bergvall, Bentancur – Kulusevski, Maddison, Son – Tel.



Manchester United: Onana – Mazraoui, Maguire, De Ligt – Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Zirkzee, Højlund, Garnacho.