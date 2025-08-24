Everton spelade idag sin första tävlingsmatch på nya hemmaarenan Hill Dickinson Stadium.

Och premiären på nya arenan kommer vara en match att minnas.

Detta då Brighton besegrades med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Everton gjorde sista säsongen på Goodison Park förra säsongen och från och med den här säsongen spelar klubben sina hemmamatcher på nya hemmaarenan Hill Dickinson Stadium.

Idag tog man emot Brighton i första tävlingsmatchen på arenan och det blev en rolig historia för hemmalaget.

Iliman Ndiaye gav hemmalaget ledningen i den 23:e minuten, anmärkningsvärt med detta är att Ndiaye gjorde sista målet på Goodison Park och nu också första målet på nya arenan.

Iliman Ndiaye scored the last goal at Goodison Park and the first at the Hill Dickinson Stadium for Everton's Men's side✨ pic.twitter.com/rgdqw2pPqP — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 24, 2025

Tidigt i den andra halvleken så utökade hemmalaget till 2–0 genom James Garner och det blev också slutresultatet.

Brighton hade en superchans att reducera från straffpunkten i slutet, men Jordan Pickford räddade då Danny Welbecks straff.

