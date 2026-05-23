Kim Hellberg och hans Middlesbrough jagar en plats i Premier League.

För motståndet i lördagens playoff-final står Hull City med avspark klockan 16:30.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

Det engelska Championship-laget Middlesbrough, lett av den svenska tränaren Kim Hellberg med stab, var till synes ute ur kvalet till Premier League efter förlust i semifinalen mot Southampton. Sedan avslöjades en av engelsk fotbolls största skandaler, det så kallade Spygate, och Southampton kastades ut från PL-kvalet.

Skandalen grundade sig i att klubben hade skickat en scout till Middlesbroughs förberedande träning, något som inte är tillåtet enligt den engelska regelboken.

Det hela ledde till att Middlesbrough fick finalplatsen om i dag, lördag, ställs det svenskledda laget mot Hull City i den avgörande matchen om spel i Premier League till nästa säsong.

Hull City – Middlesbrough: När och var?

Arena: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Datum: 23 maj

23 maj Avsparkstid: 16:30 (svensk tid)

16:30 (svensk tid) Streaming: Viaplay

Finalen spelas på Englands nationalarena Wembley i London. Avsparkstiden är satt till klockan 16:30 svensk tid.

Var kan jag streama Hull City – Middlesbrough?

För den som vill se playoff-finalen mellan Hull och Middlesbrough är det streamingplattformen Viaplay som gäller. Kanalen äger rättigheterna till Premier League– och The Championship-sändningarna och sänder även kvalet till PL. För att få åtkomst till finalen behöver du vara betalande abonnent.

För tittare som vill se matchen på linjär TV sänds den även på kanalen V Sport Premium.

Sändningen startar klockan 16:25 svensk tid, fem minuter innan avspark, och finalen kommenteras av duon Henrik Strömblad och Jonas Olsson.

Plattform: Viaplay

Viaplay Sändningstid: 16:25 (svensk tid)

Spygate

Skandalen som har kommit att bli kallad Spygate (namnet är hämtat från en incident i den amerikanska fotbollen 2007) började med att en Southampton-spion upptäcktes på Middlesbroughs träningsanläggning två dagar innan den första semifinalen mellan lagen. Enligt flera trovärdiga uppgifter var spionen ditskickad av tränaren Tonda Eckert. Varken spelartruppen eller ledningen ska ha varit informerade om tilltaget.

Middlesbrough skickade in en anmälan till det engelska ligaförbundet (EFL) och en utredning mot klubben inleddes. Den 19 maj meddelades det att Southampton diskas från playoff-finalen och att Middlesbrough får platsen i stället.

Southampton överklagade men dagen efter, den 20 maj, slogs beslutet fast. Den sydengelska klubben straffas dessutom med fyra poängs avdrag till nästa säsong medan tränaren Eckert riskerar avstängning.

7 maj: Middlesbrough upptäcker en spion från Southampton på träningsanläggningen.

Middlesbrough upptäcker en spion från Southampton på träningsanläggningen. 9 maj: Första semifinal-mötet slutar 0–0.

Första semifinal-mötet slutar 0–0. 12 maj: Southampton vinner avgörande returmötet med 2–1.

Southampton vinner avgörande returmötet med 2–1. 19 maj: Southampton diskas från playoff-finalen men överklagar beslutet.

Southampton diskas från playoff-finalen men överklagar beslutet. 20 maj: Beslutet står fast och Middlesbrough får finalplatsen.

Hull City – Middlesbrough: Vad kan man förvänta sig?

Middlesbrough såg länge ut att gå mot en av två direktplatser till Premier League, men efter en tung vårsäsong under Kim Hellberg slutade klassikerklubben på femteplats i Championship-tabellen och fick kvala mot fyran Southampton, som slutade på samma antal poäng i tabellen.

Det första av två semifinalmöten slutade 0–0 och returen på Southamptons hemmaarena St. Mary’s Stadium tvingades till förlängning (1–1). Hemmalaget avgjorde i slutminuterna, men diskades som bekant från finalen mot Championship-sexan Hull.

Hull City tog sig till finalen genom en 2–0-seger borta mot Millwall i returmatchen efter att den första semifinalen slutat mållöst.

Foto: Alamy

Kvalet från The Championship till Premier League spelas mot de fyra lag som slutar på plats 3-6 i tabellen, medan ligaettan och tvåan får direktuppflyttning till den engelska högstaligan. I år säkrades de två direktplatserna av Coventry och Ipswich Town.

Playoff-finalen, som innebär en plats i PL till nästa säsong, har ofta blivit refererad till som ”fotbollens rikaste match” eller ”en av de mest lukrativa matcherna i världsfotbollen” då en Premier League-plats kan innebära runt 200 miljoner pund (omkring 2,5 miljarder kronor) i rena intäkter.

Hull City: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Hull Spelare Lämna tillbaka Nathan Tinsdale cruciate-ligament-injury Early June 2026 Babajide David Akintola thigh-injury Early June 2026 Eliot Matazo cruciate-ligament-injury Mid January 2027 Kyle Joseph ankle-injury Mid June 2026 Toby Collyer ankle-injury Late June 2026 Oscar Zambrano disciplinary-reasons-(from-fa—football-association) After suspension

Hull City förväntad startelva: Pandur – Ajayi, Egan, Hughes – Coyle, Slater, Crooks, Giles – Belloumi, Millar – McBurnie.

Middlesbrough: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Middlesbrough Spelare Lämna tillbaka Alfie Jones ankle-injury Early June 2026 Tommy Conway ankle-injury Late June 2026 Alex Bangura muscle-injury A few days

Middlesbrough förväntad startelva: Brynn – Ayling, Fry, Malanda – Brittain, Morris, McGree, Targett – Whittaker, Conway – Strelec.