TV-guide: Så ser du playoff-finalen till Premier League i dag
Kim Hellberg och hans Middlesbrough jagar en plats i Premier League.
För motståndet i lördagens playoff-final står Hull City med avspark klockan 16:30.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
Det engelska Championship-laget Middlesbrough, lett av den svenska tränaren Kim Hellberg med stab, var till synes ute ur kvalet till Premier League efter förlust i semifinalen mot Southampton. Sedan avslöjades en av engelsk fotbolls största skandaler, det så kallade Spygate, och Southampton kastades ut från PL-kvalet.
Skandalen grundade sig i att klubben hade skickat en scout till Middlesbroughs förberedande träning, något som inte är tillåtet enligt den engelska regelboken.
Det hela ledde till att Middlesbrough fick finalplatsen om i dag, lördag, ställs det svenskledda laget mot Hull City i den avgörande matchen om spel i Premier League till nästa säsong.
Hull City – Middlesbrough: När och var?
- Arena: Wembley Stadium, London
- Datum: 23 maj
- Avsparkstid: 16:30 (svensk tid)
- Streaming: Viaplay
Var kan jag streama Hull City – Middlesbrough?
För den som vill se playoff-finalen mellan Hull och Middlesbrough är det streamingplattformen Viaplay som gäller. Kanalen äger rättigheterna till Premier League– och The Championship-sändningarna och sänder även kvalet till PL. För att få åtkomst till finalen behöver du vara betalande abonnent.
För tittare som vill se matchen på linjär TV sänds den även på kanalen V Sport Premium.
Sändningen startar klockan 16:25 svensk tid, fem minuter innan avspark, och finalen kommenteras av duon Henrik Strömblad och Jonas Olsson.
Spygate
Skandalen som har kommit att bli kallad Spygate (namnet är hämtat från en incident i den amerikanska fotbollen 2007) började med att en Southampton-spion upptäcktes på Middlesbroughs träningsanläggning två dagar innan den första semifinalen mellan lagen. Enligt flera trovärdiga uppgifter var spionen ditskickad av tränaren Tonda Eckert. Varken spelartruppen eller ledningen ska ha varit informerade om tilltaget.
Middlesbrough skickade in en anmälan till det engelska ligaförbundet (EFL) och en utredning mot klubben inleddes. Den 19 maj meddelades det att Southampton diskas från playoff-finalen och att Middlesbrough får platsen i stället.
Southampton överklagade men dagen efter, den 20 maj, slogs beslutet fast. Den sydengelska klubben straffas dessutom med fyra poängs avdrag till nästa säsong medan tränaren Eckert riskerar avstängning.
- 7 maj: Middlesbrough upptäcker en spion från Southampton på träningsanläggningen.
- 9 maj: Första semifinal-mötet slutar 0–0.
- 12 maj: Southampton vinner avgörande returmötet med 2–1.
- 19 maj: Southampton diskas från playoff-finalen men överklagar beslutet.
- 20 maj: Beslutet står fast och Middlesbrough får finalplatsen.
Hull City – Middlesbrough: Vad kan man förvänta sig?
Middlesbrough såg länge ut att gå mot en av två direktplatser till Premier League, men efter en tung vårsäsong under Kim Hellberg slutade klassikerklubben på femteplats i Championship-tabellen och fick kvala mot fyran Southampton, som slutade på samma antal poäng i tabellen.
Det första av två semifinalmöten slutade 0–0 och returen på Southamptons hemmaarena St. Mary’s Stadium tvingades till förlängning (1–1). Hemmalaget avgjorde i slutminuterna, men diskades som bekant från finalen mot Championship-sexan Hull.
Hull City tog sig till finalen genom en 2–0-seger borta mot Millwall i returmatchen efter att den första semifinalen slutat mållöst.
Kvalet från The Championship till Premier League spelas mot de fyra lag som slutar på plats 3-6 i tabellen, medan ligaettan och tvåan får direktuppflyttning till den engelska högstaligan. I år säkrades de två direktplatserna av Coventry och Ipswich Town.
Playoff-finalen, som innebär en plats i PL till nästa säsong, har ofta blivit refererad till som ”fotbollens rikaste match” eller ”en av de mest lukrativa matcherna i världsfotbollen” då en Premier League-plats kan innebära runt 200 miljoner pund (omkring 2,5 miljarder kronor) i rena intäkter.
Hull City: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Nathan Tinsdale
cruciate-ligament-injury
Early June 2026
Babajide David Akintola
thigh-injury
Early June 2026
Eliot Matazo
cruciate-ligament-injury
Mid January 2027
Kyle Joseph
ankle-injury
Mid June 2026
Toby Collyer
ankle-injury
Late June 2026
Oscar Zambrano
disciplinary-reasons-(from-fa—football-association)
After suspension
Hull City förväntad startelva: Pandur – Ajayi, Egan, Hughes – Coyle, Slater, Crooks, Giles – Belloumi, Millar – McBurnie.
Middlesbrough: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Alfie Jones
ankle-injury
Early June 2026
Tommy Conway
ankle-injury
Late June 2026
Alex Bangura
muscle-injury
A few days
Middlesbrough förväntad startelva: Brynn – Ayling, Fry, Malanda – Brittain, Morris, McGree, Targett – Whittaker, Conway – Strelec.
