TV-guide: Var du kan se Liverpool – Newcastle i kväll
Det är stormöte i Premier League.
I kväll, lördag, tar Liverpool emot Newcastle United.
Här är allt du behöver veta inför stormatchen.
Premier League-matchen mellan Liverpool och Newcastle United den 31 januari 2026 lovar att bli en spännande uppgörelse på Anfield. Liverpool, som ligger sexa i ligan, kommer från en blandad form med både vinster och förluster, medan Newcastle, på nionde plats, har haft en liknande resa.
Liverpool – Newcastle: När och var?
- Arena: Anfield, Liverpool
- Datum: 31 januari 2026
- Avsparkstid: 21:00
- Streaming: Prime Video
Var kan jag streama Liverpool – Newcastle?
I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, tillsammans med Amazon Prime som sänder en match per omgång. Matchen mellan Liverpool och Newcastle streamas på Prime Video. För att se matchen behöver du vara betalande abonnent.
Studiosändningen startar klockan 20:30 med Niklas Jihde, Bojan Djordjic och Jonas Olsson. Matchen kommenteras av Claes Andersson och Johanna Frisk.
- Plattform: Prime Video
- Sändningstid: 20:30
Liverpool – Newcastle: Vad kan man förvänta sig?
Båda lagen har gått trögt under hösten och vintern och inför lördagens match befinner sig Liverpool på en sjätteplats i tabellen, medan Newcastle skuggar på en niondeplats.
Liverpool kommer senast från en 6–0-seger mot Qarabag i Champions League, men i ligan har den regerande Premier League-mästaren inte vunnit på fem raka matcher (fyra kryss). Senast Liverpool vann en PL-match var mot Wolves den 27 december.
Newcastle kommer senast från 1–1 borta mot Paris Saint-Germain i CL. I Premier League har ”The Magpies” inte vunnit på två raka matcher.
Inbördes möten:
- 25 augusti 2025: Newcastle – Liverpool, 2–3
- 16 mars 2025 (Carabao Cup): Liverpool – Newcastle, 1–2
- 26 februari 2025: Liverpool – Newcastle, 2–0
- 4 december 2024: Newcastle – Liverpool, 3–3
- 1 januari 2024: Liverpool – Newcastle, 4–2
Liverpool: Skador och avstängningar
Liverpool har en rad skador som kan påverka deras startelva i matchen mot Newcastle. Det svenska stjärnförvärvet Alexander Isak är långtidsskadad med ett brutet ben. I sjukstugan finns även Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni, Jayden Danns, Conor Bradley, Ibrahima Konate, Joe Gomez och Jeremie Frimpong.
Joel Matip
Korsbandsskada
Missar resten av säsongen
Stefan Bajcetic
Knäsena
Början av februari
Giovanni Leoni
Korsbandsskada
Början av augusti
Jayden Danns
Knäsena
Okänd
Alexander Isak
Benbrott
Slutet av april
Conor Bradley
Knäskada
Missar resten av säsongen
Ibrahima Konaté
Personliga Skäl
Tveksam
Joe Gomez
Slag
Mitten av februari
Jeremie Frimpong
Muskelskada
Mitten av februari
Curtis Jones
Slag
Tveksam
Newcastle: Skador och avstängningar
Newcastle kommer också att behöva klara sig utan flera viktiga spelare på grund av skador. På skadelistan finns svenske Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Fabian Schär, Valentino Livramento och Joelinton.
Samtidigt väntas svenske Anthony Elanga, som har dragits med skador under säsongen, vara redo för spel mot Liverpool.
Emil Krafth
Knäskada
Början av februari
Jamaal Lascelles
Lack of fitness
Tveksam
Fabian Schär
Vristskada
Mitten av april
Valentino Livramento
Knäsena
Mitten av mars
Joelinton
Lårskada
Slutet av februari
