Det är stormöte i Premier League.

I kväll, lördag, tar Liverpool emot Newcastle United.

Här är allt du behöver veta inför stormatchen.

Foto: Alamy

Premier League-matchen mellan Liverpool och Newcastle United den 31 januari 2026 lovar att bli en spännande uppgörelse på Anfield. Liverpool, som ligger sexa i ligan, kommer från en blandad form med både vinster och förluster, medan Newcastle, på nionde plats, har haft en liknande resa.

Liverpool – Newcastle: När och var?

Arena: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Datum: 31 januari 2026

31 januari 2026 Avsparkstid: 21:00

21:00 Streaming: Prime Video

Var kan jag streama Liverpool – Newcastle?

I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, tillsammans med Amazon Prime som sänder en match per omgång. Matchen mellan Liverpool och Newcastle streamas på Prime Video. För att se matchen behöver du vara betalande abonnent.

Foto: Bildbyrån

Studiosändningen startar klockan 20:30 med Niklas Jihde, Bojan Djordjic och Jonas Olsson. Matchen kommenteras av Claes Andersson och Johanna Frisk.

Plattform: Prime Video

Prime Video Sändningstid: 20:30

Liverpool – Newcastle: Vad kan man förvänta sig?

Båda lagen har gått trögt under hösten och vintern och inför lördagens match befinner sig Liverpool på en sjätteplats i tabellen, medan Newcastle skuggar på en niondeplats.

Liverpool kommer senast från en 6–0-seger mot Qarabag i Champions League, men i ligan har den regerande Premier League-mästaren inte vunnit på fem raka matcher (fyra kryss). Senast Liverpool vann en PL-match var mot Wolves den 27 december.

Foto: Alamy

Newcastle kommer senast från 1–1 borta mot Paris Saint-Germain i CL. I Premier League har ”The Magpies” inte vunnit på två raka matcher.

Inbördes möten:

25 augusti 2025: Newcastle – Liverpool, 2–3

16 mars 2025 (Carabao Cup): Liverpool – Newcastle, 1–2

26 februari 2025: Liverpool – Newcastle, 2–0

4 december 2024: Newcastle – Liverpool, 3–3

1 januari 2024: Liverpool – Newcastle, 4–2

Liverpool: Skador och avstängningar

Liverpool har en rad skador som kan påverka deras startelva i matchen mot Newcastle. Det svenska stjärnförvärvet Alexander Isak är långtidsskadad med ett brutet ben. I sjukstugan finns även Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni, Jayden Danns, Conor Bradley, Ibrahima Konate, Joe Gomez och Jeremie Frimpong.

Skador och avstängningar Liverpool Spelare Lämna tillbaka Joel Matip Korsbandsskada Missar resten av säsongen Stefan Bajcetic Knäsena Början av februari Giovanni Leoni Korsbandsskada Början av augusti Jayden Danns Knäsena Okänd Alexander Isak Benbrott Slutet av april Conor Bradley Knäskada Missar resten av säsongen Ibrahima Konaté Personliga Skäl Tveksam Joe Gomez Slag Mitten av februari Jeremie Frimpong Muskelskada Mitten av februari Curtis Jones Slag Tveksam

Newcastle: Skador och avstängningar

Newcastle kommer också att behöva klara sig utan flera viktiga spelare på grund av skador. På skadelistan finns svenske Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Fabian Schär, Valentino Livramento och Joelinton.

Samtidigt väntas svenske Anthony Elanga, som har dragits med skador under säsongen, vara redo för spel mot Liverpool.