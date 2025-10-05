TV: Haaland avgjorde för City – målformen fortsätter

Erling Haaland fortsätter att imponera med sin målform.

Mot Brentford gjorde norrmannen sitt 18:e tävlingsmål för säsongen – matchens enda – och säkrade tre viktiga poäng.

Foto: Bildbyrån

Vinsten tog City upp till femteplats i Premier League-tabellen.

– Han är nog världens bästa anfallare, säger expert Jonas Olsson i Viaplay och hyllar norrmannens konstant höga prestationer.