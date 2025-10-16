Viktor Gyökeres går knackigt.

Det tycker TV-experten Martin Åslund.

– Gyökeres känns verkligen, verkligen ur form, säger han i Viaplays TikiTaka-studio.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres och Alexander Isak var tänkta att ösa in mål i Premier League och det svenska herrlandslaget. Riktigt så har det dock inte blivit, något som blev ett diskussionsämne i Viaplays TikiTaka-studio.

Panelen, bestående av programledaren Niklas Holmgren och experterna Martin Åslund och Fabian Ahlstrand, inledde en diskussion om huruvida Isak bör få starta för Liverpool i söndagens gigantmöte med rivalen Manchester United. Samtalsämnet gick däremot snabbt över i Viktor Gyökeres bristande form under den senaste tiden.

– Man ska komma ihåg att Isak faktiskt inte har fått till det i vårt landslag, generellt sett. Det är en följd av tränare vi har haft, spelsätt vi har haft, och han själv, men hans andra halvlek mot Kosovo är ändå klart mycket bättre än något som Gyökeres presterade. Gyökeres känns verkligen, verkligen ur form, säger Åslund och tillägger:

– Hans (Gyökeres, reds. anm.) lag vinner matcher. Om han inte är så bra själv, då kanske det räcker.

Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Liverpool och Manchester United startar klockan 17:30 under söndagen.