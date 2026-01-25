TV: Nottingham tog viktig seger i bottenstriden

Nottingham Forest tog en viktig seger i kampen om nytt kontrakt.

Under söndagen slog man Brentford med 2-0.

Foto: Bildbyrån

Bottenstriden i Premier League tätnar, där Nottingham Forest, West Ham och Leeds gör upp om platserna ovanför nedflyttningsstrecket.

Efter att West Ham minskat avståndet med en seger mot Sunderland under lördagen svarade Nottingham Forest direkt. Hemma mot Brentford tog Forest tre viktiga poäng och stärkte sitt grepp om säker mark.

Igor Jesus gav Nottingham ledningen i den första halvleken efter en snygg vändning i straffområdet. Sedan såg Taiwo Awoniyi till att punktera matchen med 2–0 med tio minuter kvar.