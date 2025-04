TV: Nunes frälste City i jakten på CL-plats

Manchester City jagar en plats i Champions League nästa år.

Under tisdagskvällen ställdes man mot Aston Villa i Premier League.

Då såg Matheus Nunes till att skjuta hem tre poäng till de ljusblå – på tilläggstid.

Redan efter 17 sekunder i matchen såg Aston Villa ut att ta ledningen mot Manchester City på Etihad Stadium – men stolpen stoppade Marcus Rashford.



Istället för Villa-ledning passade Emiliano Martinez på att fumla in Bernardo Silvas skott till 1-0 i den sjunde minuten.



Inledningen av kvällens match skulle visa sig vara intensiv, då Jacob Ramsey gjordes ner av Ruben Dias i straffområdet och domaren pekade på elvameterspunkten. Då klev Marcus Rashford fram och struntade i att träffa stolpen, till 1-1.



Matchen såg också ut att sluta med delad poäng mellan topplagen när klockan hade passerat 90 minuter.



Då passade Jeremy Doku på att skicka in ett inspel till Matheus Nunes som frälste City från snäv vinkel och tog hem alla tre poängen.



Det innebär att Pep Guardiolas lag nu befinner sig på en provisorisk tredjeplats i en haltande tabell. Aston Villa är just nu sjua.