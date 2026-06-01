JUST NU: Mardrömshalvleken över – Norge kör över Sverige

De första 45 minuterna av träningsmatchen mellan Norge och Sverige är över.

Det ska de blågula spelarna vara tacksamma för.

Detta då Norge leder med tre mål och har haft bud på ännu fler mål.

Foto: Bildbyrån

Med exakt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, spelade ”Blågult” sin första träningslandskamp inför mästerskapet.

Denna ägde rum på Ullevaal Stadion i Oslo där Norge tog emot Graham Potters landslag.

Under den första halvleken av ”derbyt” mellan de två grannländerna stod Ståle Solbakkens landslag för en regelrätt överkörning.

De rödklädda tog tag i matchen från den första minuten och kom att skapa en hel drös med chanser mot det för dagen roterade svenska landslaget.

Jørgen Strand Larsen hittade rätt med pannan på ett avslut från Ryerson efter nio minuter och gjorde kvällens första mål. Nio minuter senare stod Antonio Nusa för en mycket fin aktion innan han skruvade in 2-0 bakom Jacob Widell Zetterström.

Den svenske burväktaren hade också en hel del annat att stå i efter Norges tidiga mål och gjorde flera kvalificerade räddningar. Däremot skulle han få hämta en tredje boll ur sin egen bur i den 37:e minuten, då Strand Larsen nickade in en hörna.

När domaren till sist blåste för halvtid kunde de svenska spelarna pusta ut – då man hade kunnat ligga under med minst två mål till.

– Vi ska vara överlyckliga över att det inte står 6-0 efter 38 minuter, sade Viaplays expertkommentator Fredrik Ljungberg i sändningen.

Följ resten av matchen HÄR.

