TV: Villa med säsongens första mål – tappade segern

Aston Villa hade inför dagens möte mot Sunderland inte gjort något mål i Premier League den här säsongen.

Det har man gjort nu, men Matty Cash fullträff räckte inte till tre poäng mot Sunderland.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa var mållösa i Premier League i fyra raka matcher inför dagens möte med Sunderland.

Med det så var man det enda laget i Englands sju högsta divisioner att inte gjort ett ligamål, nu har man dock gjort det.

I den 67:e minuten tog man nämligen ledningen borta mot Sunderland genom Matty Cash.

Den polske landslagsmannen fick dock inte bli matchhjälte för Birmingham-klubben.

Sunderland, som fick spela majoriteten av matchen med en man mindre efter att Reinildo Mandava dragit på sig en utvisning redan efter en halvtimme lyckades kvittera i den 75:e minuten genom Wilson Isidor.

Se höjdpunkter från matchen i spelaren ovan.