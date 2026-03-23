Två Premier League-spelare avbröt misshandel i London

Två spelare i Premier League-laget Brentford hade nyligen kommit hem från en bortamatch.

Då fick de syn på en pågående misshandel med rasistiska motiv– och gick in för att stoppa den.

Detta ska ha lett till att spelarna lämnades blodiga, enligt The Telegraph.

Det är brittiska The Telegraph som, under måndagen, rapporterar om en misshandel i sydvästra London.

Denna sägs ha varit av rasistiska motiv och inträffat ett par timmar efter midnatt, när Brentford nyligen hade kommit hem från en bortamatch i Premier League.

Två av spelarna i laget var på väg hem mot sina bostäder när de fick syn på en man som blev attackerad. Spelarna valde då att ingripa för att stoppa den pågående misshandeln och ska ha lämnats blodiga efter att ha försökt att skydda offret.

Tidningen skriver vidare att vittnen till situationen har återgivit att tumultet snabbt eskalerade när spelarna försökte att stoppa misshandeln och att de ska ha ådragit sig ”synliga skador”, dock inte allvarliga.

Brentfordspelarna sägs även ha stannat kvar på platsen tills hjälp, i form av polis, anlände. Just polisen ska även ha inlett en utredning kring misshandeln men har ännu inte gjort något gripande av en misstänkt gärningsman.