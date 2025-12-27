Tysken slog till med ett perfekt hattrick: ”Utmärkt”

Brentford slog Bournemouth med 4–1.

Då slog Kevin Schade till med ett ”perfekt hattrick”.

– Högerfot, vänsterfot, nick. Mer komplett än så blir det inte, säger tränaren Keith Andrews efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Brentford mot Bournemouth i Premier League. En drabbning som slutade i en klar seger efter att Brentford gjort fyra mål och gästerna ett.

Då blev Brentfords Kevin Schade hattrickskytt. Tysken gjorde ett mål med högerfoten, ett med vänsterfoten och ett med huvudet. Ett så kallat ”perfekt hattrick”.

Efter matchen hyllades Schade av tränaren Keith Andrews.

– Han arbetar outtröttligt för laget. Det är en egenskap vi manar på våra offensiva spelare, att de måste springa tillbaka lika snabbt som de springer framåt, säger Andrews enligt Sky Sports.

Tränaren om Schades hattrick:

– Idag var ett riktigt snyggt hattrick, högerfot, vänsterfot, nick. Mer komplett än så blir det inte. Han var utmärkt idag.

Brentford ligger åtta i Premier League.