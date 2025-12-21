TV: United föll tungt när Aston Villa tog sjunde raka ligasegern

Aston Villa tog sin sjunde raka ligaseger när man ikväll besegrade Manchester United.

Gästerna åkte inte bara på en förlust, de fick också se sin kapten, Bruno Fernandez, kliva av med skada.

Matchen slutade 2-1.

Foto: Bildbyrån



Victor Nilsson Lindelöf, som lämnade Manchester United i somras fick chansen från start för Aston Villa mot sin gamla klubb.

Matchen inleddes intensivt med farliga chanser åt båda håll. Matheus Cunha var nära för United med ett skott som gick tätt utanför, Ollie Watkins skapade två farliga lägen för Villa, och Morgan Rogers styrde en skottpassning precis utanför från nära håll – allt innan tio minuter hade spelats.

Det hände mycket i den första halvlekens sluskede. Aston Villa ledningen tog när Morgan Rogers plockade upp bollen vid sidlinjen, drog in från vänster och avslutade snyggt i det bortre hörnet för 1–0.

Manchester United svarade dock snabbt. Precis före paus tappade Cash bollen nära eget mål, vilket gav Matheus Cunha chansen att komma fri och placera in 1–1.

När andra halvlek drog igång saknades Bruno Fernandes på planen. Uniteds kapten och nyckelspelare skadade baksidan av låret mot slutet av första halvlek och kunde inte fortsätta.



Tidigt i den andra halvleken återtog Aston Villa sin ledning när Morgan Rogers gjorde sitt andra mål för kvällen.



Manchester United lyckades inte kvittera och matchen slutade 2-1. Segern tar Villa upp på tredje plats i Premier League, bara tre poäng bakom serieledande Arsenal, medan United hamnar på sjunde plats.





Startelvor:



Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Onana, Kamara – Tielemans, McGinn, Rogers – Watkins



Manchester United: Lammens – Yoro, Heaven, Shaw – Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu – Mount, Cunha – Sesko