United-keepern: ”Hoppas kunna spela här i tio år”

Manchester Uniteds nye målvakt Senne Lammens trivs.

Belgaren berättar om hans samtal med klubbikonen Peter Schmeichel.

– Han var väldigt vänlig. Han försökte få mig att känna mig lugn, säger Lammens enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Manchester United gjorde nyligen klart med Antwerp-målvakten Senne Lammens. I keeperns debut skanderade United-supportrarna: ”Är du Schmeichel i förklädnad?”. Lammens första tid i England har varit positiv. På hans tre första matcher från start blev det tre segrar.

För den brittiska tidningen Daily Mail berättar Lammens om mötet med Manchester Uniteds förre stormålvakt Peter Schmeichel och hur dansken varit skeptisk till honom i början.

– Det är logiskt att han också hade reservationer. När jag skrev på kände han mig helt enkelt inte än. Jag tror inte att han hade sett många Antwerp-matcher, säger Lammens och fortsätter:

– Under en av de första matcherna kom han till sidlinjen för en liten pratstund. Han var väldigt vänlig. Han försökte få mig att känna mig lugn, sa att jag bara behövde göra min grej och ge självförtroende åt mitt försvar.

Samtidigt som Lammens hyllas från flera håll vill han se långsiktigt på sin framtid i ”The Red Devils”.

– Jag hoppas kunna spela här i tio år och vara viktig, så att jag, precis som Schmeichel och Van der Sar, kan lämna ett arv, avslutar han.

Lammens kontrakt med United sträcker sig till sommaren 2030.