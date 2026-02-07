United tog fjärde raka segern – Romero utvisad

Manchester United fortsätter att vinna.

Under lördagen besegrades Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Michael Carrick har fått en strålande start som tränare i Manchester United. I lördagens Premier League-match ställdes de mot Tottenham Hotspur som inte tagit en trepoängare sedan i december.

Det skulle dessutom bli en mardrömsstart för Spurs. I den 29:e minuten gick Cristian Romero in för tufft mot Casemiro och argentinaren fick syna det röda kortet.

United skulle ta vara på det numerära övertaget på planen. Knappa tio minuter efter utvisningen satte Bryan Mbeumo 1–0 för ”The Red Devils” efter en hörnvariant.

I matchminut 81 utökade United till 2–0 genom Diogo Dalot och tog därmed sin fjärde raka seger sett till alla tävlingar.