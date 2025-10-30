United utan nyckelspelare: ”Svårt att ta bort bra spelare”

Manchester United kommer tvingas klara sig utan tre viktiga spelare under afrikanska mästerskapen.

Amad Diallo, Noussair Mazraoui och Bryan Mbeumo kommer missa flertalet matcher.



Manchester United kommer få klara sig utan Amad Diallo, Noussair Mazraoui och Bryan Mbeumo när afrikanska mästerskapen pågår mellan den 21 december och 18 januari. Trion väntas missa upp till sex ligamatcher samt början av FA-cupen.

Tränaren Ruben Amorim ser frånvaron som en utmaning, men menar att andra spelare får möjlighet att kliva fram:



– Vi kommer att kämpa lite, men vi visste om det. Det kommer också att bli en möjlighet. När jag tittar på våra träningar finns det spelare som borde spela, men det är svårt att ta bort spelare från laget eftersom att de också gör bra ifrån sig, både under träningar och matcher, säger Amorim på Uniteds hemsida.

Diallo, Mazraoui och Mbeumo väntas missa möten med Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton, Leeds, Burnley och Manchester City i Premier League.