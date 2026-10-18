Uniteds kris fortsätter – kryss mot Leeds

Manchester United väntar fortfarande på sin andra ligaseger för säsongen.

Mot Leeds blev det 1–1 på Elland Road.

Svenske Gabriel Gudmundsson spelade från start för hemmalaget.

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Manchester United har inte vunnit i Premier League sedan andra omgången, och den svarta serien fortsatte på Elland Road.

Bryan Mbeumo gav United ledningen i 35:e minuten, men i början av andra halvlek kvitterade Dominic Calvert-Lewin för Leeds. I slutet var hemmalaget nära att vinna, men Noussair Mazraoui räddade Anton Stachs avslut på mållinjen.

Efter slutsignalen var Viaplays expert Freddie Ljungberg inte övertygad om att det var gästerna som hade mest att vara besvikna över.

– Manchester United är mer nöjda med poängen i dag än Leeds, säger expert Freddie Ljungberg i Viaplay efter matchen.

I Uniteds läger var tonen en annan. Mittbacken Harry Maguire var långt ifrån nöjd med kryss och blickar redan framåt mot onsdagens Champions League-match.

– Vi tar poängen men vi vann absolut ingen poäng där, vi vill vinna matcher och det hoppas jag vi gör på onsdag kväll (mot Como), säger Harry Maguire i Viaplay.

För Leeds del var det ännu en match från start för Gabriel Gudmundsson. Svensken fick ett tidigt gult kort, men höll sig sedan på rätt sida om gränsen resten av matchen.