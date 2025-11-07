Uniteds skräckfacit – har inte vunnit mot Spurs på sju försök

Imorgon ställs Tottenham Hotspur mot Manchester United.

Då talar det mesta för att bortalaget inte vinner.

Detta då man har misslyckats med just detta de senaste sju mötena.

Efter tio omgångar av Premier League befinner sig Tottenham Hotspur på en sjätteplats i tabellen med 17 inspelade poäng.

Två placeringar under – med samma poäng men sämre målskillnad – befinner sig Manchester United.

Under lördagen ställs de två klubbarna mot varandra på Tottenham Hotspur stadium. Då talar det mesta för att hemmalaget lämnar arenan med tre poäng.

Ser man till de sju senaste matcherna har Manchester United förlorat fem och två har slutat med delad pott. Den senaste segern för ”The Red Devils” knep man i oktober 2022. Då gjorde Fred och Bruno Fernandes varsitt mål när United segrade med 2-0 på Old Trafford.

Morgondagens match har avspark klockan 13.30.