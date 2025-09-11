Bukayo Saka och William Saliba sitter båda på kontrakt som går ut sommaren 2027.

Arsenal vill såklart förlänga med stjärnduon och där uppges man nu avancera.

Detta enligt CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har värvat för stora pengar detta sommarfönster och bland annat plockat in spelare som Viktor Gyökeres och Eberechi Eze.

Nu med sommarfönstret stängt väntar nästa uppgift för sportchef Andrea Berta, nämligen att förlänga med Bukayo Saka och William Saliba.

Stjärnduon sitter båda på avtal som går ut sommaren 2027 och Arsenal uppges jobba på förlängning med båda två.

CaughtOffside och Charlie Watts rapporterar nu att samtal pågått ett tag och att Londonklubben är positiv till att de båda stjärnorna kommer att förlänga.

Londonklubbens förhoppning sägs vara att ingen av förhandlingarna kommer att dra ut allt för länge och framsteg väntas komma snart.