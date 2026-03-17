Uppgifter: Arsenal kan sälja trio

Trots succén i ligan kan förändringar vänta i Arsenal.

Flera spelare uppges vara till salu inför nästa säsong.

Nu kan klubben släppa trio.

Serieledande Arsenal kan stå inför en ommöblering i truppen efter säsongen. Enligt uppgifter överväger klubben att sälja Gabriel Martinelli, Myles Lewis-Skelly och Ethan Nwaneri.

Trion har haft mindre framträdande roller under säsongen och riskerar att få lämna.



Bakgrunden till planerna ska vara ekonomisk. Klubben behöver enligt tidigare rapporter balansera upp för stora investeringar från föregående år, vilket kan leda till en större försäljning under 2026.