Uppgifter: Arsenals smäll – anfallaren borta i veckor

Kai Havertz har varit skadad sedan i höst.

Nu kommer ett nytt bakslag för anfallaren.

Efter en komplikation i hans återhämtning väntas han vara tillbaka i mitten av januari, enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Kai Havertz, 26, har inte spelat för Arsenal sedan säsongspremiären mot Manchester United i augusti. Tysken ådrog sig en knäskada, vilket innebar operation och har varit borta sedan dess.

Enligt Daily Mail var Havertz nära att bli spelklar redan i november men ska ha skadad sig under en matchförberedande träning.

Nu väntas 26-åringen inte vara tillbaka förrän i mitten av januari. Daily Mail skriver att det finns en chans att han spelar för ”Gunners” i FA-cupmatchen mot Liverpool den 8 januari.

Kai Havertz står noterad för totalt 29 mål och 13 assist på 88 tävlingsmatcher.