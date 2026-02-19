Uppgifter: Aston Villa vill värva Wilson

Aston Villa vill värva Fulhams ytter Harry Wilson.

Enligt The Telegraph hoppas klubben kunna plocka in walesaren på fri transfer i sommar.

Aston Villa uppges vara på jakt efter Harry Wilson. Enligt The Telegraph vill Birminghamklubben värva yttern när hans kontrakt med Fulham löper ut i sommar.

28-åringen har gjort åtta mål och fyra assist i Premier League den här säsongen. Någon överenskommelse om en förlängning med Fulham har ännu inte nåtts, enligt uppgifterna.

Flera klubbar sägs följa situationen. Även Everton nämns som en möjlig intressent om Wilson blir tillgänglig som bosman.