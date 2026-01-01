Uppgifter: Beslut om Marescas framtid tas inom kort

Maresca och Chelsea har det tufft.

Nu ska klubben ta beslut om Marescas framtid.

Det rapporterar bland annat Sky Sports om.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har haft en tung period i Premier League med endast en seger på de sju senaste matcherna och är nu 15 poäng bakom serieledande Arsenal.

I tisdagens 2–2-match hemma mot Bournemouth riktades burop från de egna supportrarna mot tränaren Enzo Maresca vid två tillfällen – först i samband med att stjärnan Cole Palmer byttes ut, och därefter efter slutsignalen.

Redan på nyårsafton rapporterade flera brittiska medier, däribland Daily Telegraph, Sky Sports och Daily Mail, att Maresca riskerar att få lämna sitt uppdrag om resultaten inte förbättras under januari.

På nyårsdagsmorgonen kommer Sky Sports med nya uppgifter om att Maresca nu själv överväger sin framtid i klubben. Ett beslut väntas under dagen – och det är oklart om han leder Chelsea i söndagens match mot Manchester City.