Uppgifter: Brighton kan sänka prislappen på Baleba

Brighton kan tänka sig att sälja Carlos Baleba till ett lägre pris än tidigare för att försöka att få till en sommartransfer.

Carlos Baleba har varit eftertraktad på marknaden och har kopplats ihop med flera toppklubbar i Premier League. Bland annat har Manchester United pekats ut som en intressent.

Enligt The Sun har Brighton nu beslutat att öppna för bud som ligger under tidigare nämnda nivåer på 100 miljoner pund (cirka 1,25 miljoner kronor). Den sänkta prislappen ska vara ett sätt att öka chanserna till en affär i sommar.

Mittfältaren har spelat 85 ligamatcher sedan han anslöt från franska Lille. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.