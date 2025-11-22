Uppgifter: Casemiro och Sancho går mot United-exit

Manchester United ska ha bestämt sig.

Både Casemiro och Jadon Sancho lämnar klubben när deras kontrakt går ut nästa sommar, enligt The Sun.

Casemiro, 33, och Jadon Sancho, 25, har länge haft osäker framtid i Manchester United. Båda har utgående avtal, även om brassen har en option på ytterligare ett år.

Nu rapporterar The Sun att klubben valt att inte gå vidare med någon av spelarna. Enligt uppgifterna är lönekostnaderna en central anledning. Casemiro uppges tjäna omkring 300 000 pund i veckan, medan Sancho ligger på cirka 250 000 pund.

En dubbelexit skulle enligt tidningen spara United över 31 miljoner pund per år.

Casemiro har gjort tre mål på tio premier league-matcher den här säsongen, medan Sancho är utlånad till Aston Villa och har spelat fyra ligamatcher.