Uppgifter: Då kan Gyökeres vara tillbaka

Viktor Gyökeres missar Arsenals match mot Slavia Prag under tisdagen.

”Gunners” hoppas att han är redo för spel efter landslagsuppehållet.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres ådrog sig en smärre muskelskada i Arsenals match mot Burnley. Svensken tvingades byta och lär missa Champions League-matchen mot Slavia Prag.

Under måndagen uttryckte tränare Mikel Arteta oro för svensken.

– Jag är orolig. För han har inte haft många muskelproblem och han behövde lämna planen och han kände något, sa han och tillade:

– Det är aldrig ett gott tecken för en spelare som är explosiv. Vi undersöker saken lite mer för att förstå omfattningen och var vi befinner oss när det gäller skadan.

Nu rapporterar Sky Sports att Gyökeres med största sannolikhet inte kommer att spela för Arsenal för än efter landslagsuppehållet. ”Gunners” hoppas att han är tillbaka inför Londonderbyt mot Tottenham den 23 november.

Sverige spelar sina sista VM-kvalmatcher den 15 respektive 18 november. Förbundskapten graham Potter tar ut truppen under onsdagen.