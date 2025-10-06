Uppgifter: Då kan United-stjärnan vara tillbaka

Lisandro Martinez har dragits med en lång skada.

Nu kan Manchester United-backen vara tillbaka i november.

Det rapporterar The Sun.

Manchester United har varit utan Lisandro Martinez sedan februari. Argentinaren ådrog sig en ledbandsskada och har inte spelat på hela säsongen.

Inför landslagsuppehållet kommer glädjande besked för Manchester United. Enligt tidningen The Sun har Martinez fått ett preliminärt datum då United hoppas ha honom tillgänglig. Tidningen rapporterar att försvararen redan kan vara tillbaka efter landslagsuppehållet i november.

Uniteds medicinska team uppges jobba för att få tillbaka Martinez i träning.

Lisandro Martinez skrev på för Manchester United sommaren 2022 och står noterad för 91 tävlingsmatcher.

Manchester United ligger på en tionde plats i Premier League.