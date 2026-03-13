Uppgifter: Declan Rice nära förlängning med Arsenal

Declan Rice kontrakt med Arsenal sträcker sig åtminstone två år in i framtiden.

Men redan nu är klubben villiga att förlänga avtalet, enligt BBC.

Declan Rice har varit en av Arsenals viktigaste sedan han anslöt från West Ham 2023. Enligt uppgifter kan hans sejour i norra London bli än längre.

BBC rapporterar att Arsenal har inlett förhandlingar om ett nytt lukrativt kontrakt för engelsmannen. Det skulle dels innebära en förlängning, samt en saftig löneökning. I dagsläget drar 27-åringen in 240 000 pund i veckan, drygt 2,9 miljoner svenska kronor, enligt BBC.

Rice nuvarande avtal med klubben går ut 2028, med en option på ytterligare ett år.

Delan Rice har startat 28 av Arsenals 30 ligamatcher den här säsongen. ”The Gunners” leder Premier League med sju poäng, med en match mer spelad än övriga toppkonkurrenter.