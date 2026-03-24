Uppgifter: Eze blir borta en längre tid

Arsenal drabbas av ett tungt skadebesked.

Eberechi Eze ser ut att bli borta i över en månad, enligt uppgifter.

Eberechi Eze skadade sig under Arsenals möte med Bayer Leverkusen i åttondelsfinalen av UEFA Champions League. Mittfältaren ådrog sig en vadskada och har sedan dess inte varit tillgänglig för spel.

27-åringen missade bland annat finalen i ligacupen mot Manchester City och tvingades även lämna återbud till det engelska landslaget.

Enligt BBC och journalisten Sami Mokbel rör det sig om en mer långvarig frånvaro. Prognosen inom klubben pekar på att Eze kan bli borta mellan fyra och sex veckor.

Avbräcket kommer olägligt för tränaren Mikel Arteta, vars lag befinner sig i ett intensivt skede av säsongen med matcher i både liga- och cupspel.



