Uppgifter: Isak har drabbats av ett benbrott

Alexander Isak skadade sig under lördagen.

Nu uppger Sky Sports att det rör sig om ett benbrott.

Foto: Alamy

Alexander Isak skadade sig efter Liverpools mål mot Tottenham under helgen och han blev utbytt på grund av skada.

Under gårdagen kom besked att Isaks skada är allvarlig. Nu uppger Sky Sports att bilderna från röntgen väntas visa att Isak drabbats av ett benbrott, något som även The The Athletic ska ha rapporterat om. Enligt Sky har de fått en bekräftelse på att uppgifterna stämmer.

Liverpool själva har ännu inte kommenterat omfattningen av skadan.