Uppgifter: Jens Cajuste köps loss av Ipswich
Ipswich Town blev nyligen klara för uppflyttning till Premier League.
Då talar mycket för att Jens Cajuste köps loss från Napoli.
Det uppger Gazzetto delo Sport.
Det blev endast en säsong tillbaka i Championship för Ipswich Town och till nästa säsong är klubben tillbaka i Premier League.
Uppflyttningen påverkar i hög grad lagets svenska mittfältare Jens Cajuste. 26-åringen är på lån från Napoli, men nu talar mycket för att han blir en Ipswich-spelare permanent.
Enligt Gazzeto delo Sport kommer den engelska klubben betala köpoptionen på 7,5 miljoner euro för att knyta till sig svensken.
– Det är bara en formalitet, skriver tidningen.
Jens Cajuste har varit utlånad till Ipswich Town i totalt två säsonger. Hittills har mittfältaren spelat 60 tävlingsmatcher för klubben. Den här säsongen har det dock endast blivit 13 starter för ”The Traktor Boys”.
