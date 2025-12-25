Uppgifter: Jörgensen vill lämna Chelsea i januari

Den svensk-danske målvakten Filip Jörgensen uppges vara missnöjd med sin situation i Chelsea.

Nu ska 22-åringen vilja lämna klubben redan under januarifönstret.

Foto: Bildbyrån



Filip Jörgensen värvades till Chelsea från Villarreal under fjolårssommaren. Under sin debutsäsong fick målvakten begränsat med speltid och noterades för totalt sex framträdanden i Premier League.

Den pågående säsongen har konkurrensen varit ännu tuffare. Hittills har Jörgensen endast spelat en ligamatch, och redan i november rapporterade transferexperten Fabrizio Romano att målvakten var frustrerad över sin brist på speltid.

Nu uppger TEAMtalk att Jörgensen vill lämna Chelsea i det kommande januarifönstret. Anledningen ska vara just missnöjet med den nuvarande rollen i laget.

Enligt uppgifterna väntas det komma bud på 22-åringen under vintern, även om inga konkreta klubbar ännu har pekats ut.



Jörgensen sitter på ett långt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2031.

Filip Jörgensen är född i Lomma och representerade Sverige på U16- och U17-nivå. På senare år har han dock valt att spela för Danmark, där han hittills gjort en landskamp i seniorsammanhang.