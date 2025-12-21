Uppgifter: Liverpool befarar allvarlig skada på Isak

Alexander Isak tvingades kliva av skadad mot Tottenham – och nu växer oron.

Enligt brittiska medier befarar Liverpool att den svenska anfallsstjärnans skada är allvarlig.

Foto: Bildbyrån



Alexander Isak skadade sig i lördagens möte med Tottenham i Premier League. Skadan uppstod i samma situation som svensken gjorde mål, när han samtidigt tacklades av Tottenhams försvarare Micky van de Ven.

Det syntes omedelbart att Isak hade stora smärtor. Han blev liggande på planen under en längre stund, vred sig i smärta och fick behandling innan han till slut kunde ta sig av planen – tydligt haltande och med hjälp av ledarstaben.

Enligt flera brittiska medieuppgifter råder det nu oro i Liverpool. The Athletic-journalisten David Ornstein uppger att det handlar om en allvarlig benskada, även om den exakta omfattningen ännu inte är fastställd.

”Magnetröntgen kommer att avslöja skadans omfattning men Liverpool är oroade”, skriver Ornstein.

Även Sky Sports rapporterar att skadan bedöms som allvarlig och att den sitter i Isaks underben. Hur länge 26-åringen kan bli borta från spel är i nuläget oklart.

Skadan kommer i ett känsligt läge, då Sveriges landslag har ett VM-playoff mot Ukraina den 26 mars.