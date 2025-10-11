Uppgifter: Liverpool följer både Upamecano och Guehi

Liverpool planerar att stärka försvaret och uppges nu följa både Marc Guehi och Dayot Upamecano.

Guehi var nära en övergång på deadlineday – och är alltså fortfarande aktuell.



Foto: Bildbyrån

Liverpool har länge haft ögonen på Crystal Palaces lagkapten Marc Guehi – och nu uppges klubben även rikta blicken mot Bayern Münchens Dayot Upamecano.

Enligt Sky Germany-journalisten Florian Plettenberg är båda mittbackarna aktuella alternativ för Liverpool, som vill förstärka defensiven inför framtiden. Guehi var nära en övergång redan på deadline day, men Crystal Palace stoppade affären då man inte hann hitta en ersättare.

Nu rapporteras det att även Upamecano, vars kontrakt med Bayern löper ut nästa sommar, finns på klubbens radar.



Båda spelarna kan därmed bli aktuella som bosmanvärvningar om inga nya avtal skrivs.