Uppgifter: Liverpool kan få betala dyrt för att sparka Slot

Arne Slot uppges vara pressad efter Liverpools svaga form.

Enligt nya uppgifter skulle en uppsägning kosta klubben runt 10 miljoner pund (cirka 125 miljoner kronor).

Foto: Bildbyrån



Arne Slot, 47, tog över Liverpool inför förra säsongen – och fick en drömstart. Den engelska storklubben återtog Premier League-titeln och hoppet var stor inför fortsättningen. Under sommaren stärktes truppen rejält med namn som Florian Wirtz, Alexander Isak, Milos Kerkez och Jeremie Frimpong.

Säsongsinledningen blev också lovande med sju raka segrar i både Premier League och Champions League.



Men därefter har Liverpool fallit kraftigt i tabellen och ligger just nu på en tolfte plats. Även i Europaspelet har resultaten svajat, och i onsdags kom en tung 1–4-förlust hemma mot PSV Eindhoven.

Samma kväll uppgavs klubbens ägargrupp ha kallat till krismöte, där Slots framtid ska ha diskuterats. Nu skriver De Telegraaf att en uppsägning av huvudtränaren skulle kosta Liverpool omkring 10 miljoner pund – motsvarande 125 miljoner kronor.

Slots kontrakt gäller till sommaren 2027, men det är oklart om han får fortsätta.