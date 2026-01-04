Uppgifter: Manchester United får glömma Baleba – är inte till salu

Manchester United uppges intresserade av Carlos Baleba.

Brighton har dock inga planer på att sälja 22-åringen under januaris transferfönster, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån



Transferfönstret har öppnat, och Manchester United letar efter förstärkningar på mittfältet. Ett av de namn som nämnts är Carlos Baleba i Brighton, som enligt Daily Mail står högt upp på klubbens lista över potentiella nyförvärv.

Men Brighton ger tydliga signaler om att mittfältaren blir kvar. Klubben har inte haft någon kontakt med United och har inga planer på att inleda försäljningsdiskussioner. Baleba förväntas återvända efter landslagsuppdrag med Kamerun och fullfölja säsongen i Brighton.

För United innebär det att klubben kan tvingas skjuta upp sina planer på mittfältet till sommaren. Samtidigt undersöker klubben andra alternativ för att förstärka truppen.