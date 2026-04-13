Uppgifter: Mardröm för Romero – blir borta i veckor

Cristian Romero, 27, åkte på en skada i matchen mot Sunderland.

Nu väntas Tottenham-kapten bli borta i flera veckor.

Detta enligt journalisten Martin Arevalo.

Foto: Alamy

Under söndagens match mot Sunderland åkte Tottenham Hotspurs kapten Cristian Romero på en skada. Den argentinske försvararen kolliderade med målvakten Antonín Kinsky. Mittbacken fick vård på planen innan han tvingades lämna.

Enligt rapporter från journalisten Martin Arevalo att Romeros skada kommer att hålla honom borta från spel i fem till åtta veckor.

Cristian Romero noteras för sex mål och fyra framspel på 32 matcher den här säsongen.

Spurs ligger på nedflyttningsplats i Premier League.