Uppgifter: Missar Champions League-finalen

Arsenal har drabbats av ett bakslag inför Champions League-finalen.

Ben White ser ut att missa mötet mot Paris Saint-Germain i Budapest.

Det rapporterar The Athletic.

Ben White har startat Arsenals fem senaste matcher. Senast mot West Ham United tvingades högerbacken kliva i den första halvleken med skadekänningar.

Nu kommer dystra besked för Mikel Artetas gäng. Uppgifter från The Athletic gör gällande att högerbacken missar resten av säsongen och därmed även Champions League-finalen mot Paris Saint-Germain.

Sedan tidigare är Arsenals andra uttalade högerback Jurrïen Timber skadad. Cristhian Mosquera har fått vikariera på den positionen i ett par matcher.

Arsenal ställs mot Paris Saint-Germain i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas på Puskás Aréna i Budapest.