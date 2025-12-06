Uppgifter: Mosquera borta i över en månad

Arsenal har dragit på sig en ny skada i bakre led.

Nu ser Cristhian Mosquera ut att bli borta i minst sex veckor.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Arsenals skadefrånvaro på mittbacksplatsen har sedan tidigare varit komplicerad då det ordinarie mittbacksparet Gabriel och William Saliba är borta.

Under veckans omgång av Premier League råkade även Cristhian Mosquera ut för en skada.

Nu meddelar BBC att spanjoren ser ut att missa minst sex veckor av säsongen på grund av sin smäll. Det rapporterar Sami Mokbel som har god insyn i Arsenal. Vidare ska mittbacken kunna bli borta i upp till två månader.

Under en presskonferens i fredags rapporterade tränare Mikel Arteta att ”Mosqueras skada är komplicerad”.