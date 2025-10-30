Uppgifter: Ny smäll för Liverpool – Frimpong borta flera veckor

Jeremie Frimpong blir nästa namn på Liverpools växande skadelista.

Enligt Daily Mail väntas ytterbacken missa sex veckors spel.

Motgångarna fortsätter för Liverpool. Enligt Daily Mail kommer ytterbacken Jeremie Frimpong att missa omkring sex veckors spel på grund av skada.

24-åringen, som värvades från Bayer Leverkusen i somras, har hunnit spela nio matcher och noterats för ett mål i Liverpool-tröjan.



Frimpong hade skadeproblem även i början av säsongen, och nu tvingad han till ännu ett avbrott.

Hans frånvaro förvärrar nu Liverpools redan ansträngda situation. Ytterbacken missar bland annat matcherna mot Real Madrid och Manchester City.

Klubben har i nuläget flera spelare på skadelistan, däribland Alexander Isak, Alisson Becker, Ryan Gravenberch, Curtis Jones och Giovanni Leoni.