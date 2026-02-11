Uppgifter: Ny smäll för Arsenal-stjärnan – missar derbyt

Kai Havertz säsong har kantats av skador.

Nu har han ådragit sig en muskelskada och väntas bli borta en längre tid.

Det rapporterar The Athletic.

Kai Havertz har haft en tung säsong i Arsenal. Den tyske forwarden har dragits med en långvarig knäskada innan han gjorde ett par minuter i de senaste matcherna.

Nu rapporterar The Athletic att Havertz åkt på en ny smäll. Tyske uppges ha ådragit sig en muskelskada och väntas bli borta en tid. The Athletic skriver att skadan inte är allvarlig men han lär missa derbyt mot Tottenham den 22 februari.

Havertz står noterad för två mål och två assist på sju matcher i Arsenal den här säsongen. Kontraktet med ”Gunners” sträcker sig till 2028.