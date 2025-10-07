Uppgifter: Ny United-topp lämnar storklubben

Sportchefen Dan Ashworth lämnade Manchester United i slutet av förra året.

Nu uppges ytterligare en United-topp att tacka för sig.

Denna gång Luke Fedorenko.

Foto: Bildbyrån

Luke Fedorenko ser ut att göra som Dan Ashworth gjorde i slutet av 2024, nämligen lämna Manchester United.

Fedorenko har arbetat som rekryteringschefför klubbens akademi de senaste åren men nu ser hans tid i storklubben ut att vara över.

Det är BBC som kommer med uppgifterna om att han lämnar och anledningen till det är för att fokusera på sin egna agentur.

Exakt när Fedorenko väntas lämna framgår dock inte.