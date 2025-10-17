Uppgifter: Pope skriver nytt kontrakt med Newcastle

Nick Pope blir kvar i Newcastle United.

Enligt Sky Sports har målvakten och klubben nått en överenskommelse om ett nytt kontrakt som gäller till sommaren 2027.



Den engelske målvakten, 33, anslöt från Burnley 2022 och har sedan dess varit förstavalet mellan stolparna. Pope har gjort över hundra matcher för klubben och spelat tio landskamper för England.

Trots tidigare intresse från Manchester United ser han nu ut att stanna i Newcastle, där han varit en nyckelspelare i lagets resa mot toppen av Premier League.