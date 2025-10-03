Uppgifter: Postecoglou kan lämna vid förlust

Ange Postecoglou är pressad i Nottingham Forest.

Den nya tränaren har inte vunnit sedan han skrev på.

Nu kan han lämna klubben om de förlorar mot Newcastle, enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Ange Postecoglou tog över Nottingham Forest efter att Nuno Espirito Santo entledigats av klubben. Sedan Postecoglou tog över har Forest inte tagit en enda seger sedan han tog över som huvudtränare.

Den nya tränaren är redan i ett pressat läge mindre än en månad efter att han tog jobbet. Efter Forests senaste förlust mot Midtjylland skanderade klubbens supportrar: ”Du får sparken imorgon bitti”.

Enligt brittiska Daily Mail har Postecoglou nu fått ett ultimatum. Om Nottingham Forest förlorar mot Newcastle på söndag kommer han att hänga ännu lösare, skriver tidningen.

Klubbens ägaren Evanglos Marinakis kan överväga en förändring om de inte vinner mot ”The Magpies”, skriver The Times.

Nottingham Forest ligger på en 17:e plats i Premier League-tabellen.