Uppgifter: Ratcliffe sätter stopp för Uniteds Lewandowski-plan

Manchester Uniteds tränare Rúben Amorim sägs vilja värva Barcelonas Robert Lewandowski.

Men enligt uppgifter från Daily Mirror har klubbens delägare Sir Jim Ratcliffe sagt nej.



Robert Lewandowski, 37, närmar sig slutet på sitt kontrakt med Barcelona och väntas lämna klubben som bosman till sommaren. Trots sin höga ålder har anfallaren fortsatt leverera mål på löpande band i La Liga, med 105 fullträffar på 156 matcher.

Rúben Amorim ska, enligt Daily Mirror, ha identifierat Lewandowski som en möjlig lösning på Uniteds anfallsproblem. Men Sir Jim Ratcliffe har enligt samma källa satt stopp för en sådan värvning.

Den brittiske miljardären vill undvika att upprepa klubbens tidigare rekryteringsstrategi med etablerade veteraner – något som lett till dyra och kortsiktiga affärer med spelare som Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani och Bastian Schweinsteiger.

I stället vill Ratcliffe fokusera på yngre och utvecklingsbara spelare.