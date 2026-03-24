Uppgifter: Rosenior får fortsatt förtroende i Chelsea

Trots svaga resultat den senaste tiden uppges Liam Rosenior sitta tryggt på tränarposten i Chelsea.

Han väntas bli kvar i klubben.

Efter en stark start har Chelsea tappat under ledning av Liam Rosenior. Laget har förlorat sina fyra senaste matcher, vilket lett till ökande kritik mot tränaren.

Rosenior tog över klubben i januari efter att Enzo Maresca lämnat sitt uppdrag, och har hittills lett laget i 17 matcher.

Trots resultaten uppger The Telegraph att Chelsea inte planerar någon förändring på tränarposten inom den närmaste tiden. Klubben sägs vilja ge Rosenior tid att bygga laget, och först efter runt 65–70 matcher väntas en mer rättvis utvärdering.

Endast en kraftig resultatmässig kollaps under slutet av säsongen skulle kunna hota hans position. Att missa en topp fyra-placering i Premier League uppges däremot inte räcka.