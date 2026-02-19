Uppgifter: Saka blir Arsenals bäst betalda spelare

Bukayo Saka blir klubbens bäst betalda spelare.

Enligt The Sun landar veckolönen på 3,6 miljoner kronor, motsvarande omkring 190 miljoner om året.

Foto: Bildbyrån

Unde torsdagen stod det klart att Saka skrivit på ett nytt kontakt med Arsenal som sträcker sig till sommaren 2032.



Enligt The Sun kommer spelaren bli klubbens bäst betalda spelare där han ser ut att kvittera ut 3,6 miljoner kronor i veckan med sitt nya avtal. Det innebär en årslön på cirka 190 miljoner kronor och gör honom till den bäst betalda i klubben.

Enligt löneuppgifter från Capology är det bara fyra spelare i Premier League som tjänar mer.

Det tidigare kontraktet uppges ha varit värt runt 2,3 miljoner kronor i veckan och skulle ha löpt ut nästa sommar.

Med det nya avtalet får stjärnan alltså ett rejält lönelyft.