Uppgifter: Saka kan bli borta i upp till åtta veckor

Bukayo Saka fick kliva av tidigt mot Bayern München.

Enligt uppgifter befarar Arsenal att han blir borta i sex till åtta veckor.

– Det är inga bra signaler, säger Mikel Arteta.

Foto: Bildbyrån

Arsenal spelade 2–2 mot Bayern München i Champions League, men resultatet kom i skymundan av ett tungt skadebesked. Bukayo Saka tvingades lämna planen efter bara tio minuter.

Enligt BBC är Arsenal oroliga för att 25-åringen kan bli borta i sex till åtta veckor. Tränaren Mikel Arteta vill dock inte ge något besked ännu.

– Vi behöver göra fler undersökningar och få synpunkter från specialisterna, säger han enligt BBC.

– När en spelare tvingas kliva av planen, har svårt att gå utan smärta och har begränsad rörlighet är det inga bra signaler. Vi får ha lite tålamod så att vi kan ge en definitiv bedömning.

Arsenal ställs mot Everton imorgon, lördag, och kommer senast från en sen 1-0 vinst borta mot Nottingham Forest.